Португалия: Festival Terras sem Sombra

Также как демонстрация талантов международно признанных композиторов, исполнителей и артистов, "Festival Terras sem Sombra" ("Земля без тени"), самые известные в Португалии фестивали религиозной музыки предлагают хорошую возможность открыть для себя некоторые церкви, которые оставляют монументальное наследие региона Байшу-Алентежуи.

С музыкой в виде центральной темы фестиваль также предлагает тематические конференции, экскурсионные туры, занятия, направленные на искусство и культуру, и пространство для параллельных занятий, как например, природоохранная деятельность и защита биоразнообразия.

Фестиваль будет проходить до конца года в городах Vila de Frades, Serpa, Monsaraz, Valência de Alcântara Olivença, Beja, Elvas, Cuba, Ferreira do Alentejo, São Martinho das Amoreiras (Odemira), Barrancos, Santiago do Cacém, Sines.