Португалия: Фествиаль Средиземноморских стран

В течении пяти дней Фестиваля Средиземноморских стран (Фестиваль МЕД) в историческом центре Лоуле царит оживление.

В Фестивале принимают участие всемирно известные музыканты из Марокко и стран южной Европы: Испания, Италия, Греция и Португалия. Фестиваль проходит под девизом «музыка и гораздо большее» и представляет и другие виды искусства такие, как народные промыслы, танцевальный жанр и уличные театры. В качестве дополнения к этому смотру культуры стран Средиземноморья на территории фестиваля в историческом центре Лоуле вы найдете всевозможные рестораны, где можно отведать блюда традиционной кухни каждой из представленных на фестивале стран.

Во время проведения Фестиваля город Лоуле со своими извилистыми улочками, в архитектуре которых по-прежнему чувствуется арабское влияние, представляет собой конгломерат культур, в которых обнаруживается много общего.

Время проведения: с 28 июня по 1 июля

Место проведения: Loulé