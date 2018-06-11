Португалия: FIARTIL
В теплую летнюю погоду побывайте на Ярмарке народных промыслов в Эшториле.
Вот уже более сорока лет эта ярмарка проходит на открытом воздухе недалеко от знаменитого казино Эшторила. Здесь Вы можете купить национальные и зарубежные сувениры и посмотреть на работу мастеров, которые тут же изготавливают свои уникальные изделия.
Рестораны предлагают лучшие блюда португальской кухни, которыми Вы можете насладиться под звуки народной музыки или знаменитых фаду.
Время проведения: с 30 июня по 2 сентября
Место проведения: Estoril
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