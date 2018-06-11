Португалия: FIARTIL

Понедельник, 11 Июнь 2018 Португалия Португалия Португалия Популярные материалы Досуг

Португалия: FIARTIL

В теплую летнюю погоду побывайте на Ярмарке народных промыслов в Эшториле.

Вот уже более сорока лет эта ярмарка проходит на открытом воздухе недалеко от знаменитого казино Эшторила. Здесь Вы можете купить национальные и зарубежные сувениры и посмотреть на работу мастеров, которые тут же изготавливают свои уникальные изделия.

Рестораны предлагают лучшие блюда португальской кухни, которыми Вы можете насладиться под звуки народной музыки или знаменитых фаду.

Время проведения: с 30 июня по 2 сентября

Место проведения: Estoril

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