Португалия: GALP Beach Party
Пляж Praia do Aterro Norte возле Матузиньюш в июне снова станет сценой для проведения концертов самых знаменитых на планете ди-джеев.
Это мероприятие получило название самой большой пляжной вечеринки (Beach Party) в Европе. Не пропустите!
Вечеринка начинается 28-го числа в 16:00 и заканчивается на следующий день в 4:00 утра, а на следующий день повторяется с тем же расписанием. В течение 24 часов звучит лучшая электронная музыка, к которой уже привыкли слушатели Radio Nova Era.
В последних десяти выпусках на сцене самый большой пляжной вечеринки (Beach Party) выступали такие знаменитые ди-джеи, как Avicii, Swedish House Mafia, Tiesto, David Guetta, Dimitri Vegas & Like Mike и Martin Garrix, а также многие другие.
Время проведения: 28 и 29 июня