Португалия: GALP Beach Party

Это мероприятие получило название самой большой пляжной вечеринки (Beach Party) в Европе. Не пропустите!

Вечеринка начинается 28-го числа в 16:00 и заканчивается на следующий день в 4:00 утра, а на следующий день повторяется с тем же расписанием. В течение 24 часов звучит лучшая электронная музыка, к которой уже привыкли слушатели Radio Nova Era.

В последних десяти выпусках на сцене самый большой пляжной вечеринки (Beach Party) выступали такие знаменитые ди-джеи, как Avicii, Swedish House Mafia, Tiesto, David Guetta, Dimitri Vegas & Like Mike и Martin Garrix, а также многие другие.

Время проведения: 28 и 29 июня