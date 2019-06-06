Португалия: GALP Beach Party

Четверг, 06 Июнь 2019 Португалия Португалия Португалия Досуг

Португалия: GALP Beach Party

Пляж Praia do Aterro Norte возле Матузиньюш в июне снова станет сценой для проведения концертов самых знаменитых на планете ди-джеев.

Это мероприятие получило название самой большой пляжной вечеринки (Beach Party) в Европе. Не пропустите!

Вечеринка начинается 28-го числа в 16:00 и заканчивается на следующий день в 4:00 утра, а на следующий день повторяется с тем же расписанием. В течение 24 часов звучит лучшая электронная музыка, к которой уже привыкли слушатели Radio Nova Era.

В последних десяти выпусках на сцене самый большой пляжной вечеринки (Beach Party) выступали такие знаменитые ди-джеи, как Avicii, Swedish House Mafia, Tiesto, David Guetta, Dimitri Vegas & Like Mike и Martin Garrix, а также многие другие.

Время проведения: 28 и 29 июня

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