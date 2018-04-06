Португалия: горный марафон Miut на Мадейре

Забег на Мадейре - суровое испытание для бегунов. Однако желающих к нему присоединиться с каждым годом становится все больше. В 2014 году в Ultra Trail участвовали 750 бегунов из 24 стран мира, что подчеркивает международный статус этого спортивного мероприятия.

Маршрут марафона пролегает сквозь весь остров: с северо-запада на юго-восток, через перевал Энкумеада и его самую высокую гору Пико де Арейро (1861 метр над уровнем моря), со стартом в Порто Мониз и финишем в Машико. Перед забегом участники проходят подготовку. Однако чтобы принять в нем участие, нужно заранее зарегистрироваться на официальном сайте Madeira Ultra Trail.

Время проведения: 28 апреля

Место проведения: Madeira