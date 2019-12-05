Португалия: III Международный фестиваль «Разноцветные сны»

Гостями и участниками конкурса будут представители стран ЕС, соотечественники из стран СНГ и регионов Португалии.

Основная задача фестиваля – поддержка творческих увлечений детей и юношества, создание условий для развития и реализации творческих инициатив молодых талантов, содействие обмену опытом между ними.

Проект «Разноцветные сны» – фестиваль детского и юношеского творчества с конкурсной программой – был инициирован ассоциацией «МИР» и Первой Славянской школой. Первый фестиваль был приурочен ко Дню защиты детей и состоялся 1 июня 2007 года. С 2017 года фестиваль получил статус международного.

Число участников в 2018 году составило более 200 человек – это воспитанники различных культурных центров и ассоциаций иммигрантов в Португалии, а так же молодёжь из Испании, Италии, Греции, Германии, России, Нидерландов, Швейцарии и других стран.

С 11 по 16 декабря гости фестиваля смогут познакомиться с достопримечательностями Лиссабона и окрестностями. Участники смогут посетить творческие лаборатории «Куклы для спектакля своими руками» и «Я – режиссёр». Также подготовлены мастер-классы «Техника обучения разножанровому вокалу»; «Танец как способ самовыражения»; «Новаторские методики на занятиях музыкального театра».

Ребят и взрослых ожидает музыкальная развлекательная программа «Привет, фестиваль!».

13 – 14 декабря на различных площадках пройдут выступления творческих коллективов и гостей.

15 декабря состоится выставка картин художников-соотечественников, живущих в Португалии. На выставке будут представлены также работы начинающих художников.

В этот же день, в 18:00, состоится гала-концерт, в котором примут участие победители фестиваля. Все участники будут награждены памятными дипломами, а победители получат кубки с эмблемой фестиваля и памятные подарки.