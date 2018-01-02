Португалия: «Коллекция Серралвеш: 1960 - 1980»
Экспозиция «Коллекция Серралвеш: 1960 - 1980» проходит в Museu de Serralves.
Выставка организует последовательную программу различных презентаций своей коллекции.
Экспозиция представляет работы португальских и зарубежных художников на различных стендах, объединяющих произведения 1960 - 1980-х гг., созданные как основоположниками школ и направлений современного искусства, так и мастерами португальского искусства, которые занимают свое определенное место в этой истории. Однако наряду со знаковыми для указанного периода работами, здесь также можно увидеть собрание более современных произведений, связанных непрерывностью развития стилевых тенденций и художественного метода.
Время проведения: до 28 января 2018 года
Место проведения: Fundação Serralves, Porto