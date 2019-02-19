Португалия: концерт группы KAZKA

Вторник, 19 Февраль 2019 Португалия Португалия Португалия Досуг

Португалия: концерт группы KAZKA

Уже в марте этого года фанаты смогут вживую ощутить всю магию KAZKA в городе Лиссабон.

Главное музыкальное открытие Украины группа KAZKA отправляется в первый мировой тур, включающий города Европы, Прибалтики и Соединенных Штатов Америки!

Музыка KAZKA – это неповторимый поп с элементами электро-фолка на украинском языке. Дебютный альбом группы KARMA состоит из десяти чувственных песен, десяти честных историй о любви, разочаровании, надежде и мечтах. Главный хит ПЛАКАЛА собрал на YouTube более 120 млн просмотров и возглавил чарты в Украине, Латвии, Болгарии, Армении, Казахстане, Узбекистане, Беларуси, Колумбии, России и др.

Вместе с неизменными солисткой Александрой, клавишником Никитой и мастером духовых инструментов Дмитрием в турне отправятся виртуозный барабанщик Евгений и трио хористок Дарина, Ярина и Василина.

Не пропустите возможность стать частью захватывающей истории под названием KARMA!

Время проведения: 2 марта в 21.00

Место проведения: клуб Bolero Lisboa, Alcântara 

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