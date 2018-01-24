Португалия: концерт группы Metallica
Тур группы «World Wired Tour», на котором они представят свои песни из нового альбома «Hardwired… To Self-Destruct», пройдет в Лиссабоне.
Metallica была основана в Лос-Анджелесе 28 октября 1981 года гитаристом и вокалистом Джеймсом Хэтфилдом и барабанщиком Ларсом Ульрихом после того, как оба поместили объявление о создании группы в издании «The Recycler».
Metallica оказала большое влияние на развитие метала и входит (наряду с такими группами как Slayer, Megadeth и Anthrax) в «большую четверку трэш-метала».
Альбомы Metallica были проданы в общей сложности в количестве более 110 миллионов экземпляров по всему миру, что делает ее одним из самых коммерчески успешных металлических коллективов. В 2011 году один из крупнейших журналов о метал-музыке Kerrang! в июньском номере признал Metallica лучшей метал-группой последних 30 лет.
Время проведения: 1 февраля
Место проведения: Altice Arena, Lisboa