Португалия: концерт группы Metallica

Среда, 24 Январь 2018 Португалия Португалия Португалия Популярные материалы Досуг

Португалия: концерт группы Metallica

Тур группы «World Wired Tour», на котором они представят свои песни из нового альбома «Hardwired… To Self-Destruct», пройдет в Лиссабоне.

Metallica была основана в Лос-Анджелесе 28 октября 1981 года гитаристом и вокалистом Джеймсом Хэтфилдом и барабанщиком Ларсом Ульрихом после того, как оба поместили объявление о создании группы в издании «The Recycler».

Metallica оказала большое влияние на развитие метала и входит (наряду с такими группами как Slayer, Megadeth и Anthrax) в «большую четверку трэш-метала».

Альбомы Metallica были проданы в общей сложности в количестве более 110 миллионов экземпляров по всему миру, что делает ее одним из самых коммерчески успешных металлических коллективов. В 2011 году один из крупнейших журналов о метал-музыке Kerrang! в июньском номере признал Metallica лучшей метал-группой последних 30 лет.

Время проведения: 1 февраля

Место проведения: Altice Arena, Lisboa

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