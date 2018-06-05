Португалия: конкурс по прыжкам с препятствиями в Эшториле

Вторник, 05 Июнь 2018 Португалия Португалия Португалия Популярные материалы Досуг

Португалия: конкурс по прыжкам с препятствиями в Эшториле

Международный конкурс по прыжкам с препятствиями в Эшториле - CSI/5*.

Приглашаем любителей конного спорта на Международный конкурс по прыжкам с препятствиями, который проводится в июне в Кашкайше с участие лучших наездников мира.

Являясь одним из этапов Global Champions Tour, который состоит из восьми квалификационных соревнований, проводимых в Европе и Америке, Международный конкурс по прыжкам с препятствиями в Эшториле имеет высшую классификацию CSI/пять звезд. Состязание такого уровня организуется в Португалии во второй раз и снова будет проходить на ипподроме «Мануэл Посолу», имеющим 70-летнюю историю, который недавно был оборудован всем необходимым для проведения подобных соревнований.

Кашкайш, с его давними традициями конного спорта, был заслуженно выбран местом для проведения такого престижного чемпионата.

Время проведения: с 14 по 16 июня

Место проведения: Hípódromo Manuel Possolo, Cascais

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Роналдо исключил Роналду

      Двукратный чемпион мира по футболу в составе сборной Бразилии Роналдо составил символическую сборную лучших игроков в истории, не включив в нее нападающего мадридского «Реала» Криштиану Роналду.

      Подробнее

    • Португалия: конкурс по прыжкам с препятствиями в Эшториле

      Международный конкурс по прыжкам с препятствиями в Эшториле - CSI/5*.

      Подробнее

    • Испания: туристический автобус Барселоны вышел на ночной маршрут

      С 1 июня Туристический автобус Барселоны выходит на ночной маршрут под названием Barcelona Night Tour.

      Подробнее

    • Петр Порошенко встретился с новым премьер-министром Испании

      Педро Санчес, в минувшую субботу вступивший в должность премьер-министра, сегодня провел первую официальную встречу в новой для себя роли.

      Подробнее

    • Италия: «Сассуоло» расстался с главным тренером

      Джузеппе Якини покинул пост главного тренера футбольного клуба «Сассуоло», сообщается на официальном сайте итальянской команды.

      Подробнее

    • Сборные Италии и Нидерландов по футболу сыграли вничью

      Футболисты сборной Италии сыграли вничью с командой Нидерландов в товарищеском матче.

      Подробнее

    • Винтажный электромобиль на трех колесах

      Маленькая фирма Nobe из Эстонии при помощи краудфандинга начала сбор средств на запук в серию трехколесного электромобиля.

      Подробнее

    • Cамый дорогой футболист мир

      Аналитики из CIES Football Observatory назвали игрока сборной Англии и лондонского «Тоттенхэма» Харри Кейна самым дорогим футболистом мира, оценив трансферную стоимость форварда в 201,2 миллиона евро.

      Подробнее

Фотогалерея

  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda
  • Праздник Первого звонка в Первой Славянской школе