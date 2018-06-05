Португалия: конкурс по прыжкам с препятствиями в Эшториле

Приглашаем любителей конного спорта на Международный конкурс по прыжкам с препятствиями, который проводится в июне в Кашкайше с участие лучших наездников мира.

Являясь одним из этапов Global Champions Tour, который состоит из восьми квалификационных соревнований, проводимых в Европе и Америке, Международный конкурс по прыжкам с препятствиями в Эшториле имеет высшую классификацию CSI/пять звезд. Состязание такого уровня организуется в Португалии во второй раз и снова будет проходить на ипподроме «Мануэл Посолу», имеющим 70-летнюю историю, который недавно был оборудован всем необходимым для проведения подобных соревнований.

Кашкайш, с его давними традициями конного спорта, был заслуженно выбран местом для проведения такого престижного чемпионата.

Время проведения: с 14 по 16 июня

Место проведения: Hípódromo Manuel Possolo, Cascais