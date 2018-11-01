Португалия: Lisbon & Sintra Filmfestival

Четверг, 01 Ноябрь 2018 Португалия Португалия Португалия Популярные материалы Досуг

Португалия: Lisbon & Sintra Filmfestival

Кинофестиваль празднует кино как художественное творчество, подчеркивая его трансверсальность и магию, которую оно оказывает на другие виды искусства.

Провозгласив свой девиз, кинофестиваль исследует седьмое искусство, выделяя три конкретных аспекта кино – искусство, развлечение и промышленность – через работы выдающихся современных режиссёров.

Кинофестиваль Лиссабона и Эшторила ставит также задачу сделать эти города ежегодным местом встречи, незаменимым для тех, для кого кино не только развлечение, магия, мечта и гламур, но и повод для размышлений, творчества, обмена опытом и, прежде всего, получения удовольствия.

Время проведения: с 16 по 25 ноября

Место проведения: Lisboa, Sintra

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