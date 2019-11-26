Португалия: Madeira Film Festival

В фестивале участвуют независимые полнометражные, короткометражные и документальные фильмы на тему природы. Проходит он на Мадейре, где находится крупнейший заповедник планеты леса лаурисилва, настоящей «живой реликвии», которую ЮНЕСКО внесла в список всемирного наследия.

Речь идет событии, которое носит исключительный, инновационный и международный характер благодаря тесным связям с Великобританией и американским рынком (в последнем случае это результат партнёрских связей, установленных с рядом известных кинофестивалей). Приз «Лаурисилва» получают лучшие фильмы по выбору признанного международного жюри.

Кинофестиваль пройдет с 27 марта по 1 апреля в Teatro Municipal Baltazar Dias - Funchal