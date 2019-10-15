Португалия: мероприятие Observanatura в Сетубале

Это мероприятие включает в себя разнообразные виды деятельности, позволяющие познакомиться с наследием Природного парка Аррабида (Parque Natural da Arrábida) и Природного заповедника устья Саду (Reserva Natural do Estuário do Sado), включая мастер-классы, мини-курсы, семинары, сеансы стрижки когтей у птиц и другие виды деятельности в области экологического образования.

Observanatura уделит особое внимание торговой марке Natural.pt, делая ставку на создание сети направлений природного туризма, которая позволит придать бóльшую ценность и дифференцировать охраняемые области материковой Португалии. Выставка организуется Институтом охраны природы и лесов (ICNF - Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas) при поддержке компании TroiaNatura и Муниципального совета г. Сетубала.

Ожидается, что в мероприятии примут участие различные компании сферы развлекательного туризма, ассоциации и госучреждения. Эта ярмарка проводится в десятый раз, и в общей сложности за это время в ней приняли участие около 16 000 посетителей.

Observanatura пройдет 9 и 10 ноября в Сетубале