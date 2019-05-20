Португалия: Международный чемпионат турпоходов 2019

На протяжении трех дней около 500 спортсменов пройдут по пешеходным тропам Миранда-ду-Доуру и Серра-да-Лоуза пройдя по местах необычайной красоты, например, Биологическому парку да Лоуза, Парку Мештриньяш (Parque das Mestrinhas), Святилищу Носса-Сеньора-да-Пиедада и через сланцевую деревню Гондрамаж (Gondramaz).

Организация чемпионата мира планирует превзойти рекорд по количеству стран-участниц, приняв более 50 команд с лучшими спортсменами в этом виде спорта, которые 8 июня будут соревноваться на основной гонке на 42 км.

На следующий день, 9 июня, проходит соревнование Ultra Vulture Trail, гонка на 44 км с суммарным положительным наклоном 2100 метров, в которой ожидается участие около тысячи спортсменов.

Чемпионат пройдет с 6 по 9 июня в Miranda do Corvo.