Португалия: Международный чемпионат турпоходов 2019

Понедельник, 20 Май 2019 Португалия Португалия Португалия Досуг

Португалия: Международный чемпионат турпоходов 2019

В июне международный чемпионат турпоходов по скалистым тропам будет проходить в Miranda do Corvo.

 

На протяжении трех дней около 500 спортсменов пройдут по пешеходным тропам Миранда-ду-Доуру и Серра-да-Лоуза пройдя по местах необычайной красоты, например, Биологическому парку да Лоуза, Парку Мештриньяш (Parque das Mestrinhas), Святилищу Носса-Сеньора-да-Пиедада и через сланцевую деревню Гондрамаж (Gondramaz).

Организация чемпионата мира планирует превзойти рекорд по количеству стран-участниц, приняв более 50 команд с лучшими спортсменами в этом виде спорта, которые 8 июня будут соревноваться на основной гонке на 42 км.

На следующий день, 9 июня, проходит соревнование Ultra Vulture Trail, гонка на 44 км с суммарным положительным наклоном 2100 метров, в которой ожидается участие около тысячи спортсменов.

Чемпионат пройдет с 6 по 9 июня в Miranda do Corvo.

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