Португалия: Международный фестиваль комиксов в Амадоре

Среда, 09 Октябрь 2019 Португалия Португалия Португалия Досуг

Португалия: Международный фестиваль комиксов в Амадоре

В октябре город Амадора становится местом проведения международной встречи на тему рисованых историй.

В разных местах муниципалитета Амадора (совсем близко от Лиссабона) проводятся выставки посредством которых фестиваль популяризирует рисованые истории. Это крупнейший фестиваль на данную тему в Португалии и один из наиболее признанных на международном уровне.

Программа фестиваля «Amadora BD», проходящего с участием многих отечественных и зарубежных авторов, помимо комиксов и карикатур включает показ мультфильмов, книжную ярмарку и множество мероприятий для детей и молодежи.

Фестиваль пройдет с 24 октября по 3 ноября.

 

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