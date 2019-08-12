Португалия: Международный фестиваль кукольных театров в Порту

Понедельник, 12 Август 2019 Португалия Португалия Португалия Досуг

Португалия: Международный фестиваль кукольных театров в Порту

В октября в Порту проходит Международный фестиваль кукольных театров, который объединяет представителей различных видов искусств.

На основных площадках города и даже в общественных местах кукольные театры из различных стран устраивают спектакли для детей, и не только. В последние годы для привлечения большего числа зрителей программа Фестиваля стала более разнообразной и включает в себя различные музыкальные и танцевальные мероприятия, а также выступления других артистов и художников на улицах города к удивлению и удовольствию зрителей.

Фестиваль кукольных театров пройдет с 11 по 19 октября в Teatro Municipal do Porto Rivoli - Campo Alegre, Teatro Nacional São João, Teatro do Bolhão.

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