Португалия: Международный фестиваль кукольных театров в Порту

На основных площадках города и даже в общественных местах кукольные театры из различных стран устраивают спектакли для детей, и не только. В последние годы для привлечения большего числа зрителей программа Фестиваля стала более разнообразной и включает в себя различные музыкальные и танцевальные мероприятия, а также выступления других артистов и художников на улицах города к удивлению и удовольствию зрителей.

Фестиваль кукольных театров пройдет с 11 по 19 октября в Teatro Municipal do Porto Rivoli - Campo Alegre, Teatro Nacional São João, Teatro do Bolhão.