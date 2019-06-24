Португалия: международный музыкальный фестиваль в Марване

Акцентируя свое внимание на качестве за счет тщательно составленной программы и отбора незаурядных музыкантов со всего мира, Международный музыкальный фестиваль в Марване уже заявил о себе как об одном из главных летних фестивалей классической музыке в европейском календаре культурных событий.

В то же время, это мероприятие стремится завоевать новую аудиторию и вызвать у публики новые впечатления, сочетая в программе разные музыкальные стили и другие формы художественного выражения, такие как изобразительное искусство или танец, и служа, тем самым, отличной сценой для творчества.

Фестиваль будет проходить с 19 по 28 июля