Португалия: международный музыкальный фестиваль в Марване

Понедельник, 24 Июнь 2019 Португалия Португалия Португалия Досуг

Португалия: международный музыкальный фестиваль в Марване

В июле магия классической музыки наполняет волшебный пейзаж поселка Марван (Marvão), в Алентежу.

Акцентируя свое внимание на качестве за счет тщательно составленной программы и отбора незаурядных музыкантов со всего мира, Международный музыкальный фестиваль в Марване уже заявил о себе как об одном из главных летних фестивалей классической музыке в европейском календаре культурных событий.

В то же время, это мероприятие стремится завоевать новую аудиторию и вызвать у публики новые впечатления, сочетая в программе разные музыкальные стили и другие формы художественного выражения, такие как изобразительное искусство или танец, и служа, тем самым, отличной сценой для творчества.

Фестиваль будет проходить с 19 по 28 июля

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