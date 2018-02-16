Португалия: международный Театральный Фестиваль

Этот Фестиваль, организованный «Cale Estúdio Teatro», является единственным международным театральным фестивалем, который проводится в Португалии и имеет соревновательный характер. В конкурсе принимают участие любительские театральные труппы из Португалии, из стран Европейского Союза и португалоязычных стран.

Традиционно, начиная с первого Фестиваля, программные спектакли посвящаются одной из величайших фигур португальского театра. Десять спектаклей этого года пройдут в честь знаменитой актрисы Юнис Муньос (Eunice Muñoz).

Время проведения: до 24 марта

Место проведения: Auditório Municipal de Vila Nova de Gaia