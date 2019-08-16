Португалия: мировые фокусники удивят Лиссабон волшебством иллюзии

Пятница, 16 Август 2019 Португалия Португалия Португалия Досуг

Португалия: мировые фокусники удивят Лиссабон волшебством иллюзии

Фестиваль пройдет с 27 августа по 1 сентября 2019 года.

27 августа в Лиссабоне открывается международный фестиваль уличной магии. Фестиваль проводится с 2006 года. Как отмечают организаторы, он «привносит в мир лучшее из мира магического искусства, подчеркивая его универсальность и неподвластность времени». На фестивале ожидаются 15 артистов из Аргентины, Испании, Италии, Канады, Австралии и Великобритании. В 12 районах города будут организованы 168 представлений.

Международный фестиваль уличной магии в Лиссабоне впервые был создан по инициативе Кармона Родригеса, бывшего мэра Лиссабона. Он проходил с 2007 по 2010 год. В 2018 году фестиваль вернулся в новом уличном формате.

Организаторы подчеркивают, что это событие для всей семьи. Фестиваль пройдет с 27 августа по 1 сентября 2019 года.

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