Португалия: мировые фокусники удивят Лиссабон волшебством иллюзии

27 августа в Лиссабоне открывается международный фестиваль уличной магии. Фестиваль проводится с 2006 года. Как отмечают организаторы, он «привносит в мир лучшее из мира магического искусства, подчеркивая его универсальность и неподвластность времени». На фестивале ожидаются 15 артистов из Аргентины, Испании, Италии, Канады, Австралии и Великобритании. В 12 районах города будут организованы 168 представлений.

Международный фестиваль уличной магии в Лиссабоне впервые был создан по инициативе Кармона Родригеса, бывшего мэра Лиссабона. Он проходил с 2007 по 2010 год. В 2018 году фестиваль вернулся в новом уличном формате.



Организаторы подчеркивают, что это событие для всей семьи. Фестиваль пройдет с 27 августа по 1 сентября 2019 года.