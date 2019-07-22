Португалия: моторфестиваль в Карамулу

Понедельник, 22 Июль 2019 Португалия Португалия Португалия Досуг

Португалия: моторфестиваль в Карамулу

Вы вернетесь на несколько десятилетий в прошлое, если побываете на фестивале, который собирает на улицах Карамулу классические и спортивные автомобили.

Помимо гонок по склонам Карамулу на Приз Катерхем в рамках фестиваля будут организованы Ралли Лузу-Карамулу и Пробег Визеу-Карамулу. Будут проведены также парады коллекционных автомобилей. Чтобы лучше познакомиться с миром машин, побывайте на автомобильной выставке в Павильоне Мултиузуш или осмотрите коллекцию автомобилей, мотоциклов, велосипедов и миниатюрных моделей в музее Карамулу, участвующем в организации фестиваля.

Воспользуйтесь возможностью полюбоваться пейзажами горной цепи Карамулу, одном из лучших мест в Португалии для активного отдыха.

Моторфестиваль пройдет с 6 по 8 сентября в Caramulo

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