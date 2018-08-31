Португалия: муниципальная библиотека Коимбры проводит книжную ярмарку
Главная задача мероприятия - дать новый дом книгам, которые пылятся на полках.
Книжная ярмарка Feira do Livro Dado пройдет уже в шестой раз, причем во второй раз проводится в муниципальной библиотеке.Также в рамках книжной ярмарки проходит Рынок книгообмена для детей и подростков.
Это инициатива Casa da Esquina в партнерстве с муниципальной библиотекой Коимбры и с рядом других организаций.
«На последней ярмарке было более 500 посетителей, было обменено около двух тысяч книг. Это позволило всем участникам получить свободный доступ к книгам и новый стимул к чтению», - говорит одна из организаторов Сандра Жорж.
Книжная ярмарка состоится 22 сентября, в субботу, с 11:00 до 13:00 и с 14:00 до 19:00.
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