Португалия: NOS Alive!

Среда, 19 Июнь 2019 Португалия Португалия Португалия Досуг

Португалия: NOS Alive!

В июле обязательно побывайте на Фестивале Оейраш-Аливе и посмотрите выступления некоторых из известнейших современных музыкальных коллективов.

Это - крупнейшее событие культурной жизни, которое сочетает в себе музыку и искусство. Фестиваль будет проходить с 11 по 13 июля на набережной Пассейу-Маритиму-ди-Алжеш у реки Тежу и обещает быть не менее успешным, чем предыдущий фестиваль. В связи с тем, что на фестиваль съезжаются известнейшие португальские и зарубежные исполнители, которые в течении трех дней выступают на различных площадках фестиваля, фестиваль Оейраш-Аливе был признан в 2007 году одним из лучших фестивалей года.

Особенностью фестиваля является то, что в рамках этого мероприятия проходит своего рода выставка достижений городского искусства, где молодые художники создают свои произведения из утильсырья.

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