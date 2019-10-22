Португалия: Óbidos Vila Natal

С приходом декабря городок Обидуш сияет иллюминацией и красками, превращаясь в место фантазии и мечты, где не только дети, но и взрослые могут пережить магические моменты во время бесчисленных игр и развлечений.

Домик деда Мороза, рождественский вертеп, представления, игры, ледяные площадки, надувные аттракционы... Короче говоря, вас ждёт море развлечений, которые доставят много веселья вам и вашей семье.

Рождественская деревня будет открыта с 29 ноября по 5 января