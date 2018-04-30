Португалия: Праздник Господа Иисуса Христа

На пятое воскресенье после Пасхи образ Иисуса Христа, украшенный гирляндами цветов, торжественно выносится в сопровождении большого числа верующих из монастыря ди-Эшперанса в Понта-Делгада. В этот день в городе устраиваются массовые гулянья и фейерверки.

Время проведения: с 4 по 10 мая

Место проведения: Ponta Delgada, São Miguel