Португалия: Праздник Господа Иисуса Христа
На острове Сан-Мигел, на Азорах, обязательно побывайте на празднике в честь Господа Иисуса Христа.
На пятое воскресенье после Пасхи образ Иисуса Христа, украшенный гирляндами цветов, торжественно выносится в сопровождении большого числа верующих из монастыря ди-Эшперанса в Понта-Делгада. В этот день в городе устраиваются массовые гулянья и фейерверки.
Время проведения: с 4 по 10 мая
Место проведения: Ponta Delgada, São Miguel
Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!