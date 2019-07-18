Португалия: праздник вина Мадера

Четверг, 18 Июль 2019 Португалия Португалия Португалия Досуг

Португалия: праздник вина Мадера

В сентябре примите участие в празднике, посвященном одному из самых знаковых продуктов острова Мадейра.

Праздник урожая вина Мадеры всегда хорошая причина посетить Мадейру. Аллегорические представления с использованием света, звука и музыки в городе Фуншал являются одним из самых ярких событий празднества, которое проходит и в других местах острова.

А в посёлке Камара-де-Лобуш в 12 км от Фуншала «живой» сбор урожая является отличной возможностью поучаствовать в одной из старейших местных традиций, будь то сбор винограда или процессии его сборщиков.

Праздник вина пройдет с 25 августа по 8 сентября в Funchal, Estreito de Câmara de Lobos.

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