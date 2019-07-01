Португалия: PT 281+ Ultramarathon в регионе Бейра-Байша

Пробег выполняется за четыре дня и три ночи и проходит по региону Бейра-Интериор (Beira interior), в Центральной Португалии.

PT 281+ Ultramarathon - это испытание на стойкость и выносливость. Участники соревнования должны преодолеть тяжелую физическую задачу максимум за 66 часов, ориентируясь с помощью GPS-навигатора по лесным тропам, сельским дорогам, карьерам, пешеходным дорожкам и асфальтовым дорогам.

Соревнование, которое начинается в Пенамакоре (Penamacor) и заканчивается в Каштелу-Бранку (Castelo Branco), проходя по территории округов Иданья-а-Нова (Idanha-a-Nova), Вила-Велья-де-Родан (Vila Velha de Rodão), Проэнса-а-Нова (Proença-a-Nova) и Олейруш (Oleiros), также станет отличной возможностью познакомиться с обычаями и традициями региона и его историческим и природным наследием, среди которого особого упоминания заслуживают замки, исторические и сланцевые деревни, Международный природный парк Тежу (Parque Natural do Tejo Internacional) и Геопарк Натуртежу (Geoparque Naturtejo).

Маратон будет проходить с 25 по 28 июля.