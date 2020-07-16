Португалия: «птичий» фестиваль возвращается в Сагреш

Мероприятие также называют «крупнейшим природным событием Португалии», ежегодно в нем принимают участие тысячи профессиональных «birdswatchers» и обычных любителей природы. Ранее программа включала в себя наблюдение за поведением и жизнью птиц, прогулки на лодках и совместные походы.

Осенью 2020 года фестиваль вновь пройдет в Сагреш, расположенный в Алгарве. Точной даты проведения еще нет, организаторы ориентируются на 2-5 октября. В связи с непростыми условиями, которые вызваны пандемией коронавируса, мероприятие будет адаптировано к новым нормам и обеспечит безопасную социальную дистанцию всем желающим.

В качестве талисмана в этому году выбрана желтая трясогузка (Motacilla flava). Маленькую птицу можно увидеть в Сагреше летом и осенью.

Полную программу организаторы опубликуют 28 июля. Пока известно, что на фестивале будут представлены онлайн-мероприятия – это позволит людям со всего мира принять участие в виртуальных семинарах и лекциях. Таким образом, даже в условиях пандемии есть надежда расширить праздник и пригласить новых участников.