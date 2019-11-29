Португалия: Ралли на Азорских островах

Ралли Азорских островов проводятся уже более 50 лет и являются одним из важнейших этапов грунтовой фазы Чемпионата Португалии и одним из этапов Европейского кубка Международной Федерации Автоспорта. Гонка стартует от Ворот города (Порташ-да-Сидади) Понта-Делгада.

Но это не только гоночная трасса, но и великолепный туристический маршрут, который проходит по самым замечательным местам острова Сан-Мигел, среди которых Озеро Семи Городов (Лагоа-даш-Сети-Сидадиш), и открывает красоты этого острова.

Ралли пройдет с 26 по 28 февраля