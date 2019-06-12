Португалия: сегодня начинается праздник Santo António
С наступлением лета Лиссабонские празднества вносят оживление в жизнь города, собирая на улицах тысячи людей.
Народные гуляния проходят в честь весьма почитаемого в Лиссабоне Cвятого Антония, который считается покровителем города. Своей кульминации они достигают 12 июня во время вечернего праздничного шествия по Авенида да Либердаде. Вечером 13 июня процессия в честь этого народного святого проходит по улицам вокруг кафедрального собора, придавая религиозный оттенок празднествам.
Шум и веселье царят в типичных уголках Лиссабона от Каштелу до Моурариа, Граса, Алфама, Ажуда и Байрру-Алту. На улицах, украшенных гирляндами из цветных шаров, чувствуется запах жареных сардин и аромат базилика от бумажных гвоздик и изображений Святого Антония.
Июнь, главный месяц гуляний, которые продолжаются все лето и богаты самыми разнообразными мероприятиями – концерты фаду и джазовой музыки, фаду в городских трамваях, кинофестивали, театральные представления, спортивные состязания и выставки.
Время проведения: с 12 по 30 июня
Место проведения: Lisboa