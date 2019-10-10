Португалия: соревнование по серфингу MEO Rip Curl Pro

Четверг, 10 Октябрь 2019 Португалия Португалия Португалия Досуг

Португалия: соревнование по серфингу MEO Rip Curl Pro

Совсем скоро в Португалии начнется на крупнейшее профессиональное соревнование мира по серфингу.

В состязании «Rip Curl Pro Portugal», которое является постоянным этапом «WSL World Surf League Tour», принимают участие лучшие серфисты мира. Оно проводится в Пенише и Кашкайше, где в это время года самые подходящие условия для соревнований по серфингу.

Серфистам хорошо знакомы названия выбранных пляжей – Каркавелуш, Гиншу и особенно Супертубуш (супертрубы), известный своими высокими трубообразными волнами.

Соревнование пройдет с 16 по 28 октября в Supertubos (Peniche); Carcavelos e Guincho (Cascais).

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