Португалия: средневековая ярмарка в Каштру-Марин

Пятница, 19 Июль 2019 Португалия Португалия Португалия Досуг

Португалия: средневековая ярмарка в Каштру-Марин

В конце августа Каштру-Марин возвращается в средневековье, преображаясь на несколько дней с исторической точностью.

В течение четырех дней и ночей в замке Каштру-Марин появляются как раньше короли и королевы, рыцари в сверкающих доспехах, шуты, бродячие музыканты, дамы и кавалеры. Придворные проходят перед глазами многочисленных туристов, которые съезжаются сюда каждый год.

Конные и пешие турниры, театральные представления на улицах, пиршества под средневековую музыку, ярмарки и сувенирные лавки дополняют шумное веселье этих дней, которые доносят до нашего времени магию и таинственность Средних веков.

Средневековая ярмарка пройдет с 28 августа по 1 сентября.

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