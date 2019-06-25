Португалия: средневековый рынок

Вторник, 25 Июнь 2019 Португалия Португалия Португалия Досуг

Португалия: средневековый рынок

В июле приезжайте на Средневековый рынок Обидуша и совершите путешествие во времени.

Обнесенный крепостными стенами городок Обидуш – это великолепная сцена для сотен актеров и статистов, которые оживляют улицы, изображая знатных вельмож, нищих, погонщиков, жонглеров, музыкантов, шутов и танцовщиц.

Основное действо разворачивается у замка. Здесь проходят конные и пешие рыцарские турниры, устраиваются средневековые пиры и бурлит средневековый рынок, на котором есть все: от средневековых костюмов до традиционных столиков.

Средневековый рынок Обидуша будет проходить с 18 июля по 4 августа.

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