Португалия: Sumol Summer Fest
В июле в Эрисейре пройдет фестиваль Sumol Summer Fest.
Помимо групп, которые тысячи любителей хорошего пляжа и хорошей музыки смогут услышать в эти два дня, этот фестиваль также включает такие ингредиенты, как лето, жара, отдых и океан. Все это происходит в месте, хорошо известном серферам, которые находят здесь самые лучшие волны страны.
Размещение не представляет проблемы, поскольку посетители фестиваля с билетом на два дня могут разместиться в кемпинге Эрисейры с привилегированным видом на океан в Рибейра-де-Ильяш.
Время проведения: 6 и 7 июля
Место проведения: Ericeira
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