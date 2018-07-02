Португалия: Sumol Summer Fest

Помимо групп, которые тысячи любителей хорошего пляжа и хорошей музыки смогут услышать в эти два дня, этот фестиваль также включает такие ингредиенты, как лето, жара, отдых и океан. Все это происходит в месте, хорошо известном серферам, которые находят здесь самые лучшие волны страны.

Размещение не представляет проблемы, поскольку посетители фестиваля с билетом на два дня могут разместиться в кемпинге Эрисейры с привилегированным видом на океан в Рибейра-де-Ильяш.

Время проведения: 6 и 7 июля

Место проведения: Ericeira