Португалия: Sumol Summer Fest

Вторник, 18 Июнь 2019 Португалия Португалия Португалия Досуг

Португалия: Sumol Summer Fest

В июне в Эрисейру вторгаются good vibes фестиваля Sumol Summer Fest.

Помимо групп, которые тысячи любителей хорошего пляжа и хорошей музыки смогут услышать в эти два дня, этот фестиваль также включает такие ингредиенты, как лето, жара, отдых и океан. Все это происходит в месте, хорошо известном серферам, которые находят здесь самые лучшие волны страны.

Размещение не представляет проблемы, поскольку посетители фестиваля с билетом на два дня могут разместиться в кемпинге Эрисейры с привилегированным видом на океан в Рибейра-де-Ильяш.

Мероприятие будет проходить 5 и 6 июля.

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