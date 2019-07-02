Португалия: Unite with Tomorrowland

Вторник, 02 Июль 2019 Португалия Португалия Португалия Досуг

Португалия: Unite with Tomorrowland

В июле Порту наполняет волшебная атмосфера, спецэффекты и тематические декорации Tomorrowland, одного из крупнейших фестивалей электронной музыки в мире.

Unite with Tomorrowland - мероприятие, целью которого является объединение всех поклонников этого фестиваля, проходящего одновременно в четырех европейских городах - Порту, Афинах, Марса (Мальта) и Барселоне - непременно с эстетикой оригинального события, которое происходит в Боме, близ Антверпена, в Бельгии. Помимо трансляции в прямом эфире того, что происходит на главной сцене в Боме, событие в Порту также включает концерты различных португальских и зарубежных диджеев, которые наполнят оживлением Восточный парк (Parque Oriental) города, начиная с вечера и до самого рассвета. 

Unite with Tomorrowland - день обмена эмоциями зрителей из различных городов с помощью отличной спутниковой синхронизации, объединяющий более тысячи музыкантов и аудиторию приблизительно в 400 000 человек.

Фестиваль пройдет 27 июля в Parque Oriental da Cidade в Порту.

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