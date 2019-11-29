Португалия: в Лиссабоне снова пройдет полу-марафон

В этом состязании, включенном в официальный календарь AIMS – Ассоциации международных марафонов и пробегов, примут участие лучшие атлеты мира, которые пробегут 21097 метров от площади Портажен, на другой стороне реки Тежу, до отметки недалеко от Монастыря иеронимитов.

Одновременно с полу-марафоном проводится мини-марафон на дистанции 7200 метров, в котором могут принять участие все желающие – его девиз «участие, а не победа». Если будете в Лиссабоне, присоединитесь к этому празднику спорта, который в последний раз побил мировой рекорд, собрав 36 тысяч участников, и воспользуйтесь возможностью пробежать по мосту им.25 апреля, любуясь прекрасным видом на столицу Португалии.

Полу-марафон состоится 22 марта