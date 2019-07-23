Португалия: велогонка в Кашкайше

Вторник, 23 Июль 2019 Португалия Португалия Португалия Досуг

Португалия: велогонка в Кашкайше

В сентябре пройдет чемпионат GNFY Португалия.

В качестве бонуса у участников будет возможность насладиться разнообразием горных и морских пейзажей по всему маршруту, проходящему через Кашкайш (Cascais), Мафру (Mafra) и Синтру (Sintra).

Город Кашкайш был выбран для проведения международного велопробега Granfondo New York. Здесь будет находится старт и финиш двух маршрутов - Granfondo 162 км и Mediofondo 82 км. Велопробег начнется в Яхтенной пристани Кашкайша (Marina de Cascais), далее проследует по Набережной (Estrada Marginal), и вслед за этим - через автодром Эшторил, Мафру, Эрисейру, Азеньяш-ду-Мар, горную цепь Серра-да-Синтра, Мальвейра-да-Серра, мыс Рока, пляж Гиншу и закончится в центре города Кашкайша. Это амбициозный маршрут, который проходит по участкам, которые славятся своей необычной природной красотой и историко-культурным богатством и находятся на высоте свыше 2300 метров над уровнем моря.

Это соревнование считается огромным вызовом, серьезной проверкой на прочность и выносливость, где четко проявляется конкуренция с другими спортсменами. Вот таким и есть дух чемпионата GFNY, события, в котором могут принять участие как любители, так и профессионалы велоспорта и где воссоздается настоящее профессиональное соревнование по шоссейным велогонкам, к чему и призывает его лозунг «Быть профи в течение дня».

Итак, в Кашкайше пройдет из запланированных на 2019 год велогонок GNFY. Эта концепция родилась в Нью-Йорке в 2011 году и быстрое распространилась на различные регионы и города мира. В настоящее время соревнование объединяет наибольшее количество велосипедистов разных национальностей.

Велогонка GNFY пройдет 8 сентябрь

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