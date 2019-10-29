Португалия: велотур по Алгарве

Вторник, 29 Октябрь 2019 Португалия Португалия Португалия Досуг

Португалия: велотур по Алгарве

В феврале проводится велотур по Алгарве, соревнование с участием мировых звезд велоспорта, которое транслируется в прямом эфире каналом Eurosport по всей Европе.

В велотуре по Алгарве, который в 2017 г. поднялся до категории гонки 2.HC по классификации Международного союза велосипедистов, соревнуются команды World Tour, в состав которых входят многие известные фигуры международного велосипедного спорта, среди которых особым вниманием пользуются известные раздельщики (индивидуальная гонка с раздельным стартом) и спринтеры.

Гонка охватывает более 700 километров, которые распределены на пять этапов, и проходит по дорогам региона. В этом соревновании регион Алгарве демонстрирует свои преимущества в качестве превосходного туристического направления для любителей велоспорта, ведь этот регион с отличными природными и пейзажными условиями отличается пригодными для езды на велосипеде маршрутами и обширным набором предложений в отношении гостиниц, культурных мероприятий, культурно-архитектурного наследия и гастрономии.

Volta ao Algarve пройдет с 19 по 23 февраля

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