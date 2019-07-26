Португалия: встречи с фотографией

Пятница, 26 Июль 2019 Португалия Португалия Португалия Досуг

Португалия: встречи с фотографией

«Встречи с фотографией» проводятся в Браге вот уже двадцать лет и являются крупным событием в мире визуального искусства международного масштаба.

В них принимают участие как португальские, так и иностранные художники. «Встречи с фотографией» демонстрируют различные направления развития фотографии – исторической, документальной и концептуальной.

Выставки проводятся при участии Музея фотографии на различных площадках города, в частности в доме Каза-душ-Сирвуш, Торри-ди-Менажен, Музеу-душ-Бишкаиньюш и Монастыре Тибаиш.

Выставка пройдет с 13 сентября по 27 октября

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