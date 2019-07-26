Португалия: встречи с фотографией

В них принимают участие как португальские, так и иностранные художники. «Встречи с фотографией» демонстрируют различные направления развития фотографии – исторической, документальной и концептуальной.

Выставки проводятся при участии Музея фотографии на различных площадках города, в частности в доме Каза-душ-Сирвуш, Торри-ди-Менажен, Музеу-душ-Бишкаиньюш и Монастыре Тибаиш.

Выставка пройдет с 13 сентября по 27 октября