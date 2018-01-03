Португалия: выставка «Сантарень - Город, Который Растет»

Среда, 03 Январь 2018 Португалия Португалия Португалия Популярные материалы Досуг

Португалия: выставка «Сантарень - Город, Который Растет»

Дом Педру Алвариш Кабрал / Дом Бразилии представляет экспозицию «Сантарен - Город, Который Растет».

Выставка - это предложение «считывать» духовное в материальном, отталкиваясь от источника географической идентификации и расширяя ассоциативные связи в культурном пространстве места. С этой целью выставка комбинирует музейные экспонаты, образы и инсталляции современного искусства, делая ставку преимущественно на чувственный компонент, на опыт и использование мультимедиа.

Особое место в экспозиции занимают темы, тесно связанные с регионом, такие как агрокультура (вино, оливковое масло, злаковые), плодородие и вода.

Время проведения: до 7 февраля 2018 года

Место проведения: Casa Pedro Álvares Cabral/Casa do Brasil, Santarém

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