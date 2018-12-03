Португалия: выставка Старинных Покрывал

Понедельник, 03 Декабрь 2018 Португалия Португалия Португалия Досуг

Португалия: выставка Старинных Покрывал

Алентежанская фабрика шерстяных изделий им. Мизетта Нильсена в Reguengos de Monsaraz принимает Выставку старинных покрывал – уникального и ценного объекта культурного наследия региона.

Традиционное народное искусство типичных алентежанских покрывал сохранялось на протяжении длительного времени благодаря усилиям местных мастеров. Таким образом, покрывало становится больше чем предмет утилитарного назначения, сегодня – это объект декоративной и туристической ценности.

Алентежанская фабрика шерстяных изделий им. Мизетта Нильсена (Fábrica Alentejana de Lanifícios de Mizette Nielsen) – это предприятие, специализирующееся на ткачестве, которое в 1958 году, в Брюсселе, было удостоено золотой медали за лучший дизайн и качество.

Время проведения: с 1 по 31 декабря

Место проведения: Fábrica Alentejana de Lanifícios de Mizette Nielsen - Reguengos de Monsaraz

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