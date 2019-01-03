Португалия: ярмарка в Эшпинью

Здесь можно встретить все, что угодно – фрукты, овощи, рыбу, мясо, одежду, украшения, железные инструменты, ткани и постельное белье.

По понедельникам все пути ведут на эту ярмарку. Остается только наблюдать, куда идут люди или спросить, где она находится.

Не упустите выгодную покупку на одной из самых больших ярмарок страны!

Время проведения: 7, 14, 21, 28 января

Место проведения: Espinho