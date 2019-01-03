Португалия: ярмарка в Эшпинью

Четверг, 03 Январь 2019 Португалия Португалия Португалия Досуг

Португалия: ярмарка в Эшпинью

Feira de Espinho является одной из самых больших еженедельных ярмарок страны, которая проводится каждый понедельник на Avenida 24.

Здесь можно встретить все, что угодно – фрукты, овощи, рыбу, мясо, одежду, украшения, железные инструменты, ткани и постельное белье.

По понедельникам все пути ведут на эту ярмарку. Остается только наблюдать, куда идут люди или спросить, где она находится.

Не упустите выгодную покупку на одной из самых больших ярмарок страны!

Время проведения: 7, 14, 21, 28 января

Место проведения: Espinho

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