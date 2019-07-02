Путешествие во времена Средневековья в Португалии

Вторник, 02 Июль 2019 Португалия Португалия Португалия Досуг

Путешествие во времена Средневековья в Португалии

Ежегодно городок Санта-Мариа-да-Фейра вновь становится средневековым поселением.

На десять дней исторический центр города превращается в одну большую средневековую ярмарку, на которую съезжаются купцы, ремесленники, кузнецы, пекари, погонщики и продавцы ликеров.

Внутри замка вы можете увидеть сцены из повседневной жизни эпохи средневековья, а за стенами замки принять участие в знаменитых пиршествах и отведать великолепные блюда из других эпох. На улицах города выступают бродячие акробаты, музыканты, жонглеры и глотатели огня. Создается ощущение, что Вы перенеслись во времени в далекое прошлое.

Ярмарка будет проходить с 31 июля по 11 августа

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