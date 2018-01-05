Российские художники - на выставке современного сюрреализма в Португалии

В ней участвуют более ста художников из 48 стран. Это Алжир, Аргентина, Австралия, Австрия, Азербайджан, Беларусь, Бельгия, Бразилия, Македония, Венгрия, Венесуэла, Иран, Ирландия, Израиль, Италия, Япония, Мексика, Марокко, Нидерланды, Новая Зеландия, Нигерия, Пакистан, Польша, Португалия, Румыния, Россия, Сербия, Словения, Испания, Швеция, Таиланд, Турция, Великобритания, Украина, Венесуэла, Вьетнам.

В экспозиции, которая развернута в Мультимедийном музее ПОРОС в Кондейша-а-Нова (Museu Multimédia Portugal Romano e Sicó (POROS) de Condeixa-a-Nova), представлены картины, рисунки, произведения цифрового искусства, фотографии и скульптуры, в том числе - работы российских художников: Эдгара Инкокер, Марии Аристовой, Олега Королева, Юрия Цветаева, Светланы Ратовой, Сергея Тюканова, Олеси Новик.

Один из ярких участников экспозиции - португальский художник-сюрреалист Сантьягу Рибейру - находит новые и необычные возможности продемонстрировать свое искусство. Чтобы способствовать продвижению самой крупной выставки сюрреалистического искусства этой зимой, Сантьягу Рибейру «дразнил» публику флэш-картинами своих работ на самом известном пересечении мира: Таймс-сквер в Нью-Йорке. Яркие, красочные картины Рибейру были показаны эпизодически в случайном порядке в определенные моменты времени на экранах в декабре 2017 года. Каждое включение длилось три минуты, но этого было достаточно, чтобы каждый из десятка тысяч пешеходов сумел поймать взглядом часть работы Рибейру.

Кстати, Рибейру задумал движение «Международный Сюрреализм Сейчас» в 2010 году в городе Коимбра во время большой выставки, организованной при содействии Фонда Биссая Баррето.

Художники - участники выставки «Международный Сюрреализм Сейчас» (International Surrealism Now):

Ахраф Базнани (Марокко); Агим Мета (Испания); Айса Маммасе (Алжир); Альвару Мехиас (Венесуэла); Ана Араужу (Португалия); Ана Неаму (Румыния); Ана Пилар Моралес (Испания); Эндрю Бейнс (Австралия); Асир Герреро Рико (Дио) (Испания); Бриджид Марлин (Великобритания); Бьян Банез (Филиппины); Кан Эмед (Турция); Карлос Саблон (Куба); Каталин Прекуп (Румыния); Кристиан Таунсенд (Австралия); Конор Уолтон (Ирландия); Синтия Том (Китай/США); Даг Самсунд (Дания); Дейла Люпо (Италия); Дан Неаму (Румыния); Даниэль Кириак (Румыния); Даниэль Ханекванд (Франция/Канада); Даниэль Гори (Италия); Дельфина Кенсиг, Франция; Дин Флеминг (США); Домен Ло (Словения); Эдгар Инкокер (Россия); Эфрат Кибулькевич (Венесуэла); Эгилл Эйбсен (Исландия); Эрик Хейннк (Бельгия); Этторе Альдо Дель Виго (Италия); Фархад Джафари (Иран/Франция); Гарридо (США); Франсишку Урбану (Португалия); Граса Бордалу Пиньейру (Португалия); Грашка Польска (Польша); Громыко Семпер (Филиппины); Гьюри Лохмуллер (Румыния); Гектор Пинеда (Мексика); Гектор Торо (Колумбия); Генриетта Козица (Швеция); Хьюг Жилле (Франция); Изабель Мейрелл (Португалия); Ивасаки Наги (Япония); Джеймс Скелтон (Великобритания); Джей Гарфинкл (США); Джей Пол Вонкоффлер (США/Аргентина); Джима-стрит (Нигерия); Жоау Дуарте (Португалия); Кит Вигдор (США); Константин Крок (Беларусь); Лев Вейнховен (Нидерланды); Лев Плав (Германия); Либа ВайЕс (Франция); Любомир Штиха (Республика Чехия); Лудгеро Роло (Португалия); Маджей Хоффман (Польша); Маджи и Мани Калхун (США); Марьи Питтс (Великобритания); Мария Аристова (Россия); Марио Девчич (Хорватия); Мартина Хоффман (Германия); Матиас Бем (Германия); Мехрибан Эфенди (Азербайджан); Найкер Роман (Куба/Испания); Назаряне Станислав (Бразилия); Николина Петлос (Хорватия); Нипон Юнгкина (Таиланд); Октавиан Флореску (Канада); Олег Королев (Россия); Олеся Новик (Россия); Ольга Калдас (Франция); Ольга Шпигель (США); Отто Рапп (Австрия); Паула Роза (Португалия); Паулу Кунья (Канада); Педро Диас Картес (Чили); Пенни Голедж (Великобритания); Питер ЭмСи Лайн (Франция); Филипп Пеллетье (Франция); Роч Фауч (США); Родика Мил (Франция); Сан-Сальне (Латвия); Серж Сунне (Латвия); Сергей Тюканов (Россия); Шахла Роза (США); Седзи Танака (Япония); Шань Жулан (Китай); Шайа Вельтмена (Германия); Сио Шисио (Индонезия); Славко Круник (Сербия); Снежана Петрович (Сербия); Сония Менна Баррето (Бразилия); Стив Смит (США); Стюарт Григгс (Великобритания); Светлана Кисляченко (Украина); Светлана Ратова (Россия); Татомир Питариу (США); Тон Харинг (Нидерланды); Виктор Лаге (Португалия); Ву Хюйен Тхуонг (Вьетнам); Ямал-Дин (Марокко/Испания); Юрий Цветаев (Россия); Золтан Дуксай (Венгрия); Зоран Велиманович (Сербия).