Скрипичный концерт Чайковского прозвучит в городах Португалии

Среда, 04 Апрель 2018 Португалия Португалия Португалия Популярные материалы Досуг

Скрипичный концерт Чайковского прозвучит в городах Португалии

13, 14 и 15 апреля Санкт-Петербургский Дом музыки приглашает на концерты проекта «Посольство мастерства», которые пройдут в городах Португалии.

С оркестром Orquestra Filarmónica Portuguesa под управлением Ошвальдо Феррейра выступит скрипач, уже хорошо известный ценителям классики на родине и за рубежом - лауреат XV Международного конкурса им. П.И. Чайковского Павел Милюков. 13 апреля концерт состоится в Каштелу-Бранку, 14 апреля - в Визеу в рамках Весеннего музыкального фестиваля и 15 апреля - в Эшпаргу, как часть программы Музыкального фестиваля Пасуш-де-Брандан.

Выбор программы порадует как искушенных меломанов, так и тех, кто только недавно начал знакомиться с русской музыкальной культурой. Павел Милюков исполнит сольную партию в единственном Скрипичном концерте Петра Чайковского. Этот светлый и яркий шедевр, созданный 140 лет назад, посвящен венскому скрипачу Адольфу Бродскому и считается первым классическим русским концертом для скрипки с оркестром. Солирующая партия в произведении отличается блестящей виртуозностью, и композитор намеренно подчеркивает ее значимость, используя при этом все возможности скрипки.

Павел Милюков – выпускник Московской консерватории (класс Народного артиста России, профессора Владимира Иванова). Студент Венской консерватории (класс профессора Бориса Кушнира). Лауреат Сеульского Международного конкурса скрипачей (Южная Корея, 2012). Победитель Международного конкурса им. Арама Хачатуряна (Армения, 2012). Лауреат Международного конкурса им. Чайковского (Москва, 2015). Участник концерта оркестра Мариинского театра в сирийской Пальмире в мае 2016 года.

Солист Московской филармонии и Санкт-Петербургского Дома музыки.

 

Концерт 13 апреля, Cine-Teatro Avenida

Начало в 21.30, стоимость билетов – 10 евро

Каштелу-Бранку, Av. Gen. Humberto Delgado, 6000-081

 

Концерт 14 апреля, Кафедральный собор Визеу

Начало в 21.00, стоимость билетов – 2,5-5 евро

Визеу, Adro Sé, 3500-195

 

Концерт 15 апреля, Grande auditorio do Europarque

Начало в 16.00, стоимость билетов – 5 евро

Эшпаргу, 4520-153 Santa Maria da Feira

 

Санкт-Петербургский Дом музыки - федеральное учреждение культуры, созданное в 2006 году с целью подготовки российских молодых музыкантов к международным конкурсам и фестивалям. Занимает дворец Великого князя Алексея Александровича на Мойке, 122.

Художественный руководитель - известный виолончелист, Народный артист России, профессор Сергей Ролдугин.

Подробная информация на сайте: www.spdm.ru

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