Турнир Синтра Португал-Про проводится под эгидой Международной Ассоциации Бодиборда (IBA). Соревнования проводятся как среди мужчин, так и среди женщин. Это единственный европейский этап мирового первенства по бодиборду.

Пляж Прайа-Гранди находится в природоохранной зоне Природного парка Синтра-Кашкаиш. Здесь проходят этапы мирового первенства по бодиборду благодаря хорошим волнам, которые позволяют бодибордистам выполнять головокружительный трюки.

Турнир Sintra Portugal-Pro пройдет с 10 по 15 сентября.