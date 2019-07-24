Турнир Sintra Portugal-Pro

Среда, 24 Июль 2019 Португалия Португалия Португалия Досуг

Турнир Sintra Portugal-Pro

Полюбуйтесь мастерством лучших бодибордистов мира, которые приезжают сюда в сентябре для участия в Синтра Португал-Про на пляже Прайа-Гранди.

Турнир Синтра Португал-Про проводится под эгидой Международной Ассоциации Бодиборда (IBA). Соревнования проводятся как среди мужчин, так и среди женщин. Это единственный европейский этап мирового первенства по бодиборду.

Пляж Прайа-Гранди находится в природоохранной зоне Природного парка Синтра-Кашкаиш. Здесь проходят этапы мирового первенства по бодиборду благодаря хорошим волнам, которые позволяют бодибордистам выполнять головокружительный трюки.

Турнир  Sintra Portugal-Pro пройдет с 10 по 15 сентября.

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