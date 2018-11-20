VI Международный Фестиваль Музыки Гвадиана
«Международный Фестиваль Музыки Гвадиана» снова обещает праздник в Алкотине (Alcoutim) и в соседнем испанском городе Санлукар-де-Гвадиана.
Блюз, фолк, джаз, фаду и фламенко – это лишь немногие музыкальные жанры, которые отмечают этот фестиваль, привлекающий из года в год все больше «зрителей».
Это мероприятие является «реально международным», поскольку проводится по обе стороны реки: днем концерты проходят в Санлукар-де-Гвадиана, на испанском берегу Гвадианы, а вечером музыка звучит на Пристани Алкотина.
Фестиваль будет проходить сегодня 20 ноября и завтра – 21 в городе Alcoutim.
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