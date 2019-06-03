Всемирная концентрация Harley-Davidson в Португалии

Это событие привлечет в этот город десятки тысяч человек среди участников и ценителей марки.

Это будет 28-ая встреча владельцев мотоциклов Harley Davidson (H.O.G. - Harley Owners Group) e 2-ая встреча, проводимая в Кашкайше. Фактически аналогичное мероприятие проводилось в этом городе в 2012 г., когда на протяжении четырех дней приняли участие 12 000 мотоциклов, привлекших тысячи людей, любовавшихся торжественными проездами и парадами. Большой успех, который должен повториться в 2019 году.

Время проведения: с 13 по 16 июня

Место проведения: Cascais