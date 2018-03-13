Италия: в Ливиньо устроят гастрономическое утро

Вторник, 13 Март 2018 Италия Италия Популярные материалы Досуг

Италия: в Ливиньо устроят гастрономическое утро

19 марта на горнолыжном курорте пройдет уникальное гастрономическое событие Sunrise Mattias.

19 марта 2018 года в Ливиньо пройдет гастрономическое событие «Санрайз Маттиас» (Sunrise Mattias), которое уже третий год подряд организуют в Ливиньо в память о шеф-поваре Маттиасе Пери.

Именно ему в 2009 году впервые в Ливиньо и всем горнолыжном районе Альта-Вальтеллина была присуждена звезда Michelin. В 2015 он внезапно ушел из жизни, и теперь «Ассоциация Маттиас» (Associazione Mattias) ежегодно организует это событие в память о друге и лучшем шеф-поваре в регионе. Его отличала великая страсть к горам и кулинарии, а также инновационный подход к приготовлению блюд из местных продуктов. Примером Маттиаса Пери Ассоциация вдохновляет и поддерживает новое поколение талантливых шефов, пишет euromag.ru.

Гости сначала совершат небольшое восхождение на снегоступах или скитуром в 6 утра от Passo d’Eira в Трепалле. На горе они встретят рассвет и позанимаются йогой на фоне пробуждающейся природы с Карин Пицзинини. А с 7 утра для участников мероприятия начнется гастрономическое приключение в исполнении «мишленовских» шеф-поваров. Завтрак будет состоять из пяти блюд, которые пока держатся в строжайшем секрете.

На этот раз в мероприятии примут участие сразу четыре «звездных» шеф-повара, неравнодушных к горам: обладатель двух звезд «Мишлен» Алессандро Негрини из Милана и обладатели звезды Michelin шеф-повар из Кавалезе Алессандро Гилмоззи, Стефано Масанти из Мадезимо и Джанкарло Морелли из Сереньо в Ломбардии.

Последние новости

    • Сборная Португалии может дойти до полуфинала ЧМ-2018

      Андре Виллаш-Боаш оценил шансы сборной Португалии на чемпионате мира-2018, где ей в группе будут противостоять Испания, Марокко и Иран.

      Подробнее

    • Португалия: новые права работников

      До недавнего времени перевод работника из одной компании в другую в пределах одной группы было обычным делом.

      Подробнее

    • Миллиардер Карлос Слим будет строить в Испании жилье

      Агентство недвижимости Realia, принадлежащее мексиканскому бизнесмену Карлосу Слиму, приобрело участок в Алкала-де-Энарес (Мадрид).

      Подробнее

    • В Испании уровень инфляции в феврале вырос

      В Испании уровень инфляции в феврале вырос на 1,1% из-за подорожания света и услуг телефонии.

      Подробнее

    • Италия: в Ливиньо устроят гастрономическое утро

      19 марта на горнолыжном курорте пройдет уникальное гастрономическое событие Sunrise Mattias.

      Подробнее

    • Италия: музей Казановы откроется в Венеции

      2 апреля в родном городе Казановы, Венеции, открывается первый в мире музей в его честь.

      Подробнее

    • Стюардесса потушила соком вспыхнувшую в самолете сумку

      Стюардесса авиакомпании China Southern потушила сумку, загоревшуюся на багажной полке.

      Подробнее

    • Несостоявшийся побег: Савченко нашлась в Страсбурге

      Заявления о побеге украинского депутата Надежды Савченко в Россию отказались «уткой».

      Подробнее

Фотогалерея

  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda
  • Праздник Первого звонка в Первой Славянской школе
  • Португалия: вы не все знаете о Криштиану Роналду!