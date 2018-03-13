Италия: в Ливиньо устроят гастрономическое утро

19 марта 2018 года в Ливиньо пройдет гастрономическое событие «Санрайз Маттиас» (Sunrise Mattias), которое уже третий год подряд организуют в Ливиньо в память о шеф-поваре Маттиасе Пери.

Именно ему в 2009 году впервые в Ливиньо и всем горнолыжном районе Альта-Вальтеллина была присуждена звезда Michelin. В 2015 он внезапно ушел из жизни, и теперь «Ассоциация Маттиас» (Associazione Mattias) ежегодно организует это событие в память о друге и лучшем шеф-поваре в регионе. Его отличала великая страсть к горам и кулинарии, а также инновационный подход к приготовлению блюд из местных продуктов. Примером Маттиаса Пери Ассоциация вдохновляет и поддерживает новое поколение талантливых шефов, пишет euromag.ru.

Гости сначала совершат небольшое восхождение на снегоступах или скитуром в 6 утра от Passo d’Eira в Трепалле. На горе они встретят рассвет и позанимаются йогой на фоне пробуждающейся природы с Карин Пицзинини. А с 7 утра для участников мероприятия начнется гастрономическое приключение в исполнении «мишленовских» шеф-поваров. Завтрак будет состоять из пяти блюд, которые пока держатся в строжайшем секрете.

На этот раз в мероприятии примут участие сразу четыре «звездных» шеф-повара, неравнодушных к горам: обладатель двух звезд «Мишлен» Алессандро Негрини из Милана и обладатели звезды Michelin шеф-повар из Кавалезе Алессандро Гилмоззи, Стефано Масанти из Мадезимо и Джанкарло Морелли из Сереньо в Ломбардии.