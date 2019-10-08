Португалия: фестиваль документальных фильмов в Лиссабоне

Это девиз фестиваля DocLisboa, который посвящён документальным фильмам и их роли и потенциалу. Кино представляется здесь как практика, которая позволяет найти новые способы мышления и действия в мире, приобретая таким образом свободу, подразумевающую тесную взаимосвязь между искусством и политикой.

DocLisboa предлагает к просмотру фильмы, которые в конечном счёте могут помочь нам понять мир, в котором мы живем, и найти в нём возможные силы для перемен.

Фестиваль пройдет с 17 по 27 октября в Culturgest, Cinema São Jorge, Cinemateca Portuguesa e Cinema Ideal.